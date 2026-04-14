Fiumicino decolla verso i Mondiali | Delta inaugura la rotta per Seattle

Dal 7 maggio, l’aeroporto di Fiumicino inaugurerà un nuovo volo diretto per Seattle, operato dalla compagnia Delta Air Lines. Questa rotta collegherà la città italiana alla metropoli statunitense senza scali intermedi, offrendo un collegamento continuo tra i due aeroporti. La partenza del primo volo segna un passo importante per le rotte transatlantiche, in vista dei prossimi eventi sportivi internazionali.

Fiumicino, 14 aprile 2026 – Dal prossimo 7 maggio, Roma Fiumicino sarà collegata direttamente a Seattle con un nuovo volo non-stop firmato Delta Air Lines. La novità rafforza ulteriormente i collegamenti tra la Capitale e gli Stati Uniti e assume un rilievo particolare anche in vista dei Mondiali di calcio 2026, di cui Seattle sarà una delle città ospitanti. Il nuovo servizio sarà operato quattro volte alla settimana con un Airbus A330-900neo, aeromobile di ultima generazione impiegato dalla compagnia sul lungo raggio. Con l’apertura della rotta per Seattle, salgono a sei le destinazioni servite da Delta da Roma Fiumicino: New York-JFK, Atlanta, Boston, Detroit, Minneapolis e, appunto, Seattle.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Plaza Premium Group inaugura la prima First Lounge europea a FiumicinoLa lounge è situata nel Terminal 1 Partenze, ha una superficie di 700 metri quadrati ed è stata progettata per accogliere 115 persone Fiumicino, 23...

Air India riapre la rotta Roma-Delhi: quattro voli settimanali da FiumicinoFiumicino, 26 marzo 2026 – Air India ha inaugurato il suo nuovo collegamento non-stop per Roma Fiumicino, con quattro voli settimanali.

Papa Leone XIV è partito questa mattina da Fiumicino verso Algeri, prima tappa del viaggio apostolico di 11 giorni in Africa. Il volo è decollato alle 9:07 dallo scalo romano. Dopo l’Algeria, il Pontefice visiterà anche Camerun, Angola e Guinea Equatoriale in un - facebook.com facebook