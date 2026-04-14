Firenze per tre giorni diventa capitale del digitale con il Bright Festival

Da firenzetoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per tre giorni, Firenze si trasforma in un centro di innovazione digitale grazie all’edizione 2026 del Bright Festival. L’evento presenta AI generativa, installazioni digitali e arte immersiva, attirando professionisti e appassionati del settore. La città diventa così un punto di riferimento per le nuove frontiere della creatività tecnologica, creando un’occasione di confronto tra artisti, sviluppatori e pubblico.

AI generativa, arte immersiva e installazioni digitali: Firenze culla dell’innovazione creativa per tre giorni con l’edizione 2026 del Bright Festival. La manifestazione è in programma dal 17 al 19 aprile, ospitata tra la Stazione Leopolda, il The Social Hub e l’Innovation Center di Fondazione CR.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Digita per trovare news e video correlati.