Firenze per tre giorni diventa capitale del digitale con il Bright Festival

Per tre giorni, Firenze si trasforma in un centro di innovazione digitale grazie all’edizione 2026 del Bright Festival. L’evento presenta AI generativa, installazioni digitali e arte immersiva, attirando professionisti e appassionati del settore. La città diventa così un punto di riferimento per le nuove frontiere della creatività tecnologica, creando un’occasione di confronto tra artisti, sviluppatori e pubblico.

AI generativa, arte immersiva e installazioni digitali: Firenze culla dell’innovazione creativa per tre giorni con l’edizione 2026 del Bright Festival. La manifestazione è in programma dal 17 al 19 aprile, ospitata tra la Stazione Leopolda, il The Social Hub e l’Innovation Center di Fondazione CR.🔗 Leggi su Firenzetoday.it