A Firenze un uomo di 56 anni è stato accoltellato durante una rapina e si trova in condizioni molto gravi. È stato portato in ospedale in codice rosso, dove i medici si sono subito presi cura delle sue ferite. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione. La vittima ha riportato ferite multiple e si trova sotto costante sorveglianza medica.

FIRENZE – Intorno alle 21, all’incrocio tra via di Novoli e via Forlanini, un uomo di 56 anni è stato accoltellato al culmine di una tentata rapina. Il dramma si è consumato sul marciapiede della rotonda, proprio sotto il ponte della tramvia. L’uomo, un cittadino italiano, sarebbe stato avvicinato con l’intento di essere rapinato; alla sua resistenza, l’aggressore avrebbe estratto un’arma da taglio colpendo ripetutamente. La chiamata al 112 è stata drammatica: ferite profonde al torace e all’addome. La vittima è stata soccorsa da un ufficiale del Corpo Militare della Croce Rossa, che si trovava a transitare in zona fuori servizio. Accortosi...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Firenze, 56enne accoltellato per rapina: è gravissimo

Tentata rapina a Novoli: 56enne accoltellato, è gravissimoUna violenta aggressione ha scosso la serata di ieri, lunedì 13 aprile, nel quartiere di Novoli.

Milano, gravissimo ragazzo accoltellato per rapina: fermato il 19enne Amine KhadhraouiMilano, 26 febbraio 2026 – Sono da poco passate le 2 della notte tra lunedì e martedì, siamo all’angolo tra via Inganni e via Zurigo.

Ore 10.30: In #A1 per incidente 6 km di coda verso Nord tra Bivio Complanare Firenze nord-A11 e Bivio A1/Variante di Valico. In #FiPiLi 4 km di coda per incidente tra Lastra a Signa e Firenze Viadotto all'Indiano con traffico bloccato tra Firenze Scandicci e x.com

Accoltellato all’addome in una rapina in strada a Firenze - facebook.com facebook