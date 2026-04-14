La Fiorentina si trova a fare i conti con un numero elevato di infortunati prima della partita contro la Lazio. Il direttore sportivo ha parlato delle condizioni di Moise Kean, la cui presenza in campo resta incerta. La sfida si giocherà allo Stadio Artemio Franchi e l’attenzione si concentra sulla disponibilità del giocatore prima del calcio d'inizio.

Il direttore della Fiorentina, Fabio Paratici, ha fornito aggiornamenti delicati sulla condizione fisica di Moise Kean in vista dello scontro notturno contro la Lazio allo Stadio Artemio Franchi. Il dirigente fiorentino ha delineato un quadro complesso che vede il club impegnato a gestire una vasta rosa di infortunati e, contemporaneamente, a riflettere sul futuro strutturale del calcio italiano attraverso la promozione delle squadre Under-23. L'emergenza medica viola e l'incognita Kean La prepa .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiorentina, emergenza infortunati: incognita Kean prima della Lazio

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