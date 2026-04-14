Nella 32ª giornata di Serie A si affrontano Fiorentina e Lazio in una partita che si preannuncia importante per entrambe le squadre. La sfida si svolge in un contesto di classifica che può influenzare le posizioni finali di campionato. La partita è seguita in diretta attraverso un liveblog, anche se la pagina dedicata al momento non è attiva. Ulteriori aggiornamenti arriveranno prossimamente.

"> Questa pagina non è più attiva, ma torna presto per ulteriori aggiornamenti sui nostri Live Blog! Serie A: Fiorentina vs Lazio, una sfida cruciale. Stasera potrai seguire l’azione della sfida tra Fiorentina e Lazio, una partita fondamentale per le ambizioni della Viola, che cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione. I toscani sono in un momento delicato e ogni punto sarà vitale per mantenere viva la speranza di permanenza in Serie A. Il match avrà luogo allo Stadio Franchi di Firenze, con inizio fissato per le 19:45 ora britannica (20:45 CEST). Questa sfida conclude la 32ª giornata di campionato, un’uscita importante non solo per la Fiorentina ma anche per la Lazio, che è reduce da un ottimo momento di forma.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fiorentina e Lazio si sfidano nella 32ª giornata di Serie A: segui il liveblog!

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De Gea e Gosens frenano la Lazio, la Fiorentina tira un sospiro di sollievo Tre punti importantissimi per la Viola che si porta a +8 dalla zona retrocessione. È Gosens, nel primo tempo, a mettere la firma sul tabellino. La Lazio frena dopo 4 risultati utili consec - facebook.com facebook

Occhio a #Grosso: rimane un nome gradito alla #Fiorentina x.com