In vista della partita di calcio tra Fiorentina e Crystal Palace, sono stati adottati divieti di vendita di alcolici e bombolette spray in alcune aree della città. Le restrizioni riguardano i punti di vendita e le zone limitrofe allo stadio, per garantire l'ordine pubblico durante l'evento. Le misure entreranno in vigore nelle ore precedenti e durante la manifestazione sportiva. La questura ha comunicato le zone interessate e le modalità di applicazione delle restrizioni.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.LL.P.S.) a seguito dell’analisi delle Forze di polizia, stabilisce restrizioni mirate nelle aree cittadine interessate dal flusso di tifosi e nelle zone limitrofe all’impianto sportivo. Sarà inoltre vietata la vietata la vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di bevande in contenitori di vetro e lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati in prossimità dello Stadio “A. Franchi” nell’area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina-Crystal Palace: divieti di vendita di alcolici e bombolette spray. Ecco in quali zone

Fiorentina-Inter: divieto di vendita di alcolici e bombolette spray. Ecco in quali orari e zoneFIRENZE – Per l’incontro di calcio in programma per domenica 22 marzo 2026 tra ACFFiorentina e F.

Fiorentina-Rakow Cz?stochowa: divieto di vendita di alcolici e bombolette spray. Ecco da quando e in quali zoneFIRENZE – L’incontro di calcio in programma per il 12 marzo prossimo tra ACFFiorentina e Raków Czestochowa, valevole per la Conference...

Crystal Palace-Fiorentina e non solo: quando le parole lasciano più dubbi del campo https://www.violanews.com/esclusive/le-nostre-esclusive/crystal-palace-fiorentina-e-non-solo-quando-le-parole-lasciano-piu-dubbi-del-campo/ #violanews #Fiorentina # - facebook.com facebook

Fiorentina in Conference è notte fonda, sconfitta dal Crystal Palace (3-0) ora serve un’impresa x.com