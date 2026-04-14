Finto carabiniere deruba una 92enne | il tesoretto ritrovato a centinaia di chilometri

Un uomo che si spacciava da carabiniere ha raggirato e derubato una donna di 92 anni a Gatteo, portandole via gioielli e oggetti in oro. La fuga del sospettato è terminata a centinaia di chilometri di distanza, dove sono stati ritrovati parte dei beni rubati. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda e sui dettagli dell’arresto.

Era riuscito a raggirare una donna di 92 anni residente a Gatteo, portandole via un piccolo “tesoretto” composto da gioielli e preziosi in oro, ma la sua fuga si è interrotta a centinaia di chilometri di distanza. Un uomo di 51 anni, di origini napoletane e già noto alle forze dell'ordine, è.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Ex artigiano orafo 92enne raggirato dal "finto" carabiniere, svaligiato di 50 mila euroUn uomo di 92 anni raggirato nella maniera più vile, turbato nella serenità, colpito sulla fiducia nelle istituzioni e gettato nello sconforto. Mapello, finto carabiniere deruba un’anziana: arrestato in flagranza con un bottino di 13mila euroBergamo, 10 aprile 2026 – Si è finto un carabiniere ed riuscito a truffare un’anziana 73enne portandole via un bottino dal valore di circa 10 mila...