Finale playoff | Milano prova a riscrivere la serie Conegliano vuole l’allungo Gara-2 già decisiva

Nella finale scudetto di Serie A1 femminile, la serie tra Milano e Conegliano si sposta all’Allianz Cloud dopo una gara-1 intensa e ricca di colpi di scena. Milano cerca di pareggiare i conti, mentre Conegliano punta a mettere in cassaforte il vantaggio. La partita di ritorno si presenta come un momento cruciale, con entrambe le squadre decise a conquistare un risultato che potrebbe decidere l’esito della serie.

Dopo una gara-1 tesissima, spettacolare e piena di ribaltamenti, la finale scudetto di Serie A1 femminile si sposta all’Allianz Cloud per una sfida che può già indirizzare la serie. Il 3-2 con cui Conegliano ha difeso il PalaVerde, rimontando due volte e risalendo anche dal 5-8 nel tie-break prima di chiudere 15-13, ha confermato ciò che si intuiva alla vigilia: Milano c’è davvero, ma per battere le campionesse d’Italia serve continuità assoluta fino all’ultimo pallone. La squadra di Lavarini esce da gara-1 con la sensazione di aver avuto in mano una grande occasione. Non tanto perché abbia dominato il confronto, quanto perché è riuscita a...🔗 Leggi su Oasport.it

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