Ferimento via San Nullo a Varcaturo la Polizia ha arrestato una persona

Nella giornata di oggi, la Polizia ha arrestato una persona in relazione al ferimento di un uomo di 40 anni avvenuto in via San Nullo, a Varcaturo. L'evento si è verificato nel territorio del comune di Giugliano in Campania e in breve tempo le forze dell’ordine sono riuscite a risolvere il caso. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Risolto in poche ore il giallo del ferimento di un 40enne in via San Nullo, a Varcaturo, nel territorio del comune di Giugliano in Campania. La Polizia di Stato ha infatti fermato una persona. A suo carico gli investigatori hanno raccolto gravi indizi, adesso al vaglio dei magistrati.Il.🔗 Leggi su Napolitoday.it Casavatore: estorce denaro ad una persona. Arrestato un 52enne dalla Polizia di StatoRichiesta estorsiva per il ritiro di beni: denunciato un 52enne dopo le indagini della Polizia di Stato In particolare, gli agenti del Commissariato... Ai domiciliari a Foggia, ma lo trovano a Varcaturo con la droga e una pistola: 32enne arrestatoL'uomo era ristretto ai domiciliari nel Foggiano, ma gli agenti della Polizia di Stato lo hanno rintracciato a Varcaturo, frazione di Giugliano,...