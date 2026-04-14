Ferimento via San Nullo a Varcaturo la Polizia ha arrestato una persona

Da napolitoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, la Polizia ha arrestato una persona in relazione al ferimento di un uomo di 40 anni avvenuto in via San Nullo, a Varcaturo. L'evento si è verificato nel territorio del comune di Giugliano in Campania e in breve tempo le forze dell’ordine sono riuscite a risolvere il caso. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Risolto in poche ore il giallo del ferimento di un 40enne in via San Nullo, a Varcaturo, nel territorio del comune di Giugliano in Campania. La Polizia di Stato ha infatti fermato una persona. A suo carico gli investigatori hanno raccolto gravi indizi, adesso al vaglio dei magistrati.Il.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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