Fede tollerante e fondamentalismo dogmatico Quale frattura secondo Mayer e Fargion

Le tensioni tra fede tollerante e fondamentalismo dogmatico sono al centro di un dibattito che coinvolge studiosi come Mayer e Fargion. Recentemente, le dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti hanno attirato l’attenzione internazionale, suscitando reazioni di sdegno e sconcerto. Le sue accuse rivolte a una figura religiosa di rilievo hanno acceso discussioni sulla sua personalità e sul modo in cui si esprimono le opinioni pubbliche in ambito globale.

Le accuse rivolte da Donald Trump a Papa Leone XIV hanno fatto scandalo in tutto il mondo sollevando nuovi interrogativi sulla sua personalità erratica. Sarebbe tuttavia sbagliato concentrare tutta l’attenzione sull’egotismo del Presidente degli Stati Uniti senza tener conto del nuovo contesto internazionale che lo circonda. Siamo immersi in una fase della politica mondiale in cui la competizione tra identità religiose costituisce nuovamente un fattore di importanza primaria. Il petrolio e il gas hanno certamente grande rilevanza nelle guerre in corso, ma gli interessi economici in conflitto non bastano a spiegare tutto. L’intreccio religioneguerra si ripropone in tutta la sua drammaticità.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Fede tollerante e fondamentalismo dogmatico. Quale frattura secondo Mayer e Fargion Via Lucis, arte e fede secondo Turci e Manduchi‘Via Lucis’ è il titolo della mostra allestita fino al 28 marzo nello spazio espositivo della Galleria Manoni in corso Garibaldi 55/a, Forlì. Leggi anche: L’ateismo dogmatico mi ha convinto che Dio esiste (nonostante il dolore)