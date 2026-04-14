Fede incastrata al dito intervengono i pompieri a colpi di martello?

Un anello rimasto bloccato al dito di una persona ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo vari tentativi di rimuoverlo, sono stati utilizzati strumenti come un martello per cercare di liberare il dito gonfio e dolorante. La situazione si è risolta senza riportare ferite gravi, ma ha richiesto l'intervento di professionisti per risolvere un problema che si era complicato nel tempo.

Un anello che non vuole saperne di uscire, il dito che si gonfia e il tentativo disperato di liberarsene. È finita al pronto soccorso di Ospedale di San Candido la disavventura di un uomo che, dopo aver provato inutilmente a togliersi la fede nuziale a casa, ha dovuto chiedere aiuto ai sanitari.🔗 Leggi su Trentotoday.it Caos al museo, intervengono immediatamente i pompieri. A rischio i capolavori italianiLe ombre si allungavano ancora tra i corridoi silenziosi quando il ronzio sommesso degli impianti tecnologici è stato interrotto da un rumore... Leggi anche: Incendio in un appartamento a Pastena: intervengono i pompieri Federico Biancospino. . Oggi ho scoperto un tesoro nascosto a Melito Porto Salvo: il Ristorante La Casina dei Mille, un luogo stupendo dove Garibaldi ha rischiato la vita, con la palla di cannone ancora incastrata nel muro. Poi ho preso il drone e ho volato sul - facebook.com facebook