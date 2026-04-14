Fede incastrata al dito intervengono i pompieri a colpi di martello?

Da trentotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anello rimasto bloccato al dito di una persona ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo vari tentativi di rimuoverlo, sono stati utilizzati strumenti come un martello per cercare di liberare il dito gonfio e dolorante. La situazione si è risolta senza riportare ferite gravi, ma ha richiesto l'intervento di professionisti per risolvere un problema che si era complicato nel tempo.

Un anello che non vuole saperne di uscire, il dito che si gonfia e il tentativo disperato di liberarsene. È finita al pronto soccorso di Ospedale di San Candido la disavventura di un uomo che, dopo aver provato inutilmente a togliersi la fede nuziale a casa, ha dovuto chiedere aiuto ai sanitari.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Caos al museo, intervengono immediatamente i pompieri. A rischio i capolavori italianiLe ombre si allungavano ancora tra i corridoi silenziosi quando il ronzio sommesso degli impianti tecnologici è stato interrotto da un rumore...

Leggi anche: Incendio in un appartamento a Pastena: intervengono i pompieri

Cerca tra news e video legati all’argomento.