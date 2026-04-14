Fdi a Torino | Arianna Meloni sfida la paura e punta sull’unità

A Torino, la segreteria nazionale di Fratelli d’Italia ha organizzato un incontro presso la struttura Green Pea, coinvolgendo circa 300 rappresentanti del partito. Arianna Meloni ha partecipato all’evento, che ha visto confronti diretti e discussioni sulle strategie future. L’appuntamento si è svolto nel centro della città, attirando numerosi membri del partito e creando un momento di confronto tra i presenti.

La segreteria nazionale di Fratelli d’Italia ha scelto il cuore pulsante di Torino, all’interno della struttura Green Pea di Oscar Farinetti, per un confronto serrato che ha la partecipazione di circa 300 esponenti del partito. L’incontro, avvenuto ieri pomeriggio e moderato dal deputato Fabrizio Comba, ha la presenza di Arianna Meloni, responsabile della segreteria, giunta in città per un messaggio di coesione rivolto ai quadri territoriali in vista delle prossime sfide amministrative. Il vertice, tenutosi in una zona riservata dell’area commerciale e chiuso al pubblico e alla stampa dalle ore 16:30, ha oltre trenta interventi di esponenti pubblici locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fdi a Torino: Arianna Meloni sfida la paura e punta sull’unità FdI chiude la campagna per il Sì con Arianna Meloni. Aspettando GiorgiaC'è solo Forza Italia: lo scarso impegno di Lega e FdI per la campagna referendaria. Meloni sfida le critiche tedesche e punta sull’Italia nel “board” di Trump: dialogo aperto con gli imprenditori Usa.La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso un dissenso rispetto alle critiche rivolte al mondo imprenditoriale legato a Donald Trump,... Argomenti più discussi: Missione di Arianna Meloni a Torino per blindare FdI dopo gli scandali; Fratelli d'Italia, Arianna Meloni a Torino rimette in riga il partito dopo lo scandalo in bisteccheria; A Torino arriva Arianna Meloni: dovrà mettere ordine in FdI dopo gli scandali di Delmastro & Co.; Non possiamo permetterci di sbagliare, Arianna Meloni in missione per raddrizzare Fdi Piemonte dopo lo choc Delmastro. «Non possiamo permetterci di sbagliare», Arianna Meloni in missione per raddrizzare Fdi Piemonte dopo lo choc Delmastro x.com Fratelli d'Italia serra i ranghi alla corte di Arianna Meloni. Dopo il terremoto Bistecchiera d'Italia — con successive dimissioni della biellese Elena Chiorino dalla giunta di Alberto Cirio — oggi la sorella d'Italia sarà a Torino per un incontro di partito, rigorosamen - facebook.com facebook