Favori in Comune il processo verso la prescrizione L' udienza decisiva dopo le elezioni

Il processo per i favori in Comune sta affrontando la discussione sulla prescrizione, con un’udienza che si terrà dopo le elezioni. Il sostituto procuratore ha chiesto una modifica del capo di imputazione in relazione ai tempi. L’iniziativa riguarda l’ex sindaco di Portico di Caserta e altre 9 persone, tra cui politici, vigili urbani, un geometra e una dirigente. La decisione sulla richiesta è attesa nei prossimi giorni.

Modifica del capo di imputazione sotto il profilo temporale. E’ quanto richiesto dal sostituto procuratore Gionata Fiore nel processo nei confronti dell'ex sindaco di Portico di Caserta, Gerardo Massaro e altre 9 persone - tra cui esponenti politici, due vigili urbani, un geometra, una dirigente.🔗 Leggi su Casertanews.it Da estorsione a violenza privata: verso la prescrizione il processo per i cronotachigrafi truccatiSul banco degli imputati i due titolari di una ditta di autotrasporti: con la riqualificazione del reato interviene la prescrizione. Processo d’Appello per l’omicidio Bembo: decisiva udienza rinviata a MarzoLa Corte di Assise di Appello di Napoli aggiorna il procedimento per consentire le repliche del sostituto Procuratore Generale NAPOLI – Si è conclusa...