Faro Voltiano Brunate | Ordinanza Tar non risolve la vicenda serve accordo con Como

Il Comune di Brunate ha commentato la recente ordinanza del Tar riguardante il Faro Voltiano, specificando che si tratta di un provvedimento di carattere cautelare e non definitivo. La comunicazione sottolinea che la decisione non risolve la questione aperta e che è necessario trovare un accordo con l’amministrazione di Como per una soluzione duratura. La vicenda riguarda la gestione e l’uso del monumento situato nel territorio di Brunate.

Il Comune di Brunate interviene sulla recente ordinanza del TAR relativa alla gestione del Faro Voltiano, chiarendo come il provvedimento abbia natura esclusivamente cautelare e non definitiva. Secondo l’amministrazione, la decisione del Tribunale amministrativo è stata assunta sulla base di una.🔗 Leggi su Quicomo.it Como vince al Tar: Brunate deve restituire il faroLa vicenda è nota da settimane e ha già acceso il dibattito tra Como e Brunate: al centro, la gestione del Faro Voltiano e l’uso dell’area su cui...