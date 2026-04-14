Famiglia nel bosco la legale smentisce accordi con Netflix e ipotesi di risarcimento

Una famiglia che vive nel bosco ha smentito di aver stipulato accordi con Netflix e di aver ricevuto richieste di risarcimento. La loro rappresentante legale ha precisato che non sono in corso produzioni cinematografiche con i protagonisti della vicenda e che non ci sono trattative attive con la piattaforma di streaming. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulle trattative o sui risarcimenti.