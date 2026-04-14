Famiglia nel bosco la legale smentisce accordi con Netflix e ipotesi di risarcimento

Da orizzontescuola.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una famiglia che vive nel bosco ha smentito di aver stipulato accordi con Netflix e di aver ricevuto richieste di risarcimento. La loro rappresentante legale ha precisato che non sono in corso produzioni cinematografiche con i protagonisti della vicenda e che non ci sono trattative attive con la piattaforma di streaming. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulle trattative o sui risarcimenti.

Nessun film in preparazione con il coinvolgimento diretto dei protagonisti della vicenda di Palmoli. A chiarirlo è l’avvocata della cosiddetta “Famiglia nel bosco”, Danila Solinas, intervenuta dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi e dopo quanto riportato da alcune testate, tra cui La Stampa, sulle presunte trattative con Netflix. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Famiglia nel bosco, contatti con Netflix per diritti della storia? L'avvocata di Nathan e Catherine smentisceL’avvocata di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i coniugi della cosiddetta “famiglia del bosco“, smentisce le voci su un accordo con Netflix...

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