Famiglia nel bosco la legale smentisce accordi con Netflix e ipotesi di risarcimento
Una famiglia che vive nel bosco ha smentito di aver stipulato accordi con Netflix e di aver ricevuto richieste di risarcimento. La loro rappresentante legale ha precisato che non sono in corso produzioni cinematografiche con i protagonisti della vicenda e che non ci sono trattative attive con la piattaforma di streaming. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulle trattative o sui risarcimenti.
Nessun film in preparazione con il coinvolgimento diretto dei protagonisti della vicenda di Palmoli. A chiarirlo è l’avvocata della cosiddetta “Famiglia nel bosco”, Danila Solinas, intervenuta dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi e dopo quanto riportato da alcune testate, tra cui La Stampa, sulle presunte trattative con Netflix. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Famiglia nel bosco, contatti con Netflix per diritti della storia? L'avvocata di Nathan e Catherine smentisceL’avvocata di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i coniugi della cosiddetta “famiglia del bosco“, smentisce le voci su un accordo con Netflix...
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Oggi sono esempio di una bella famiglia allargata. La coppia formata da Ambra Angiolini e Francesco Renga ha fatto però sognare tutti noi. È solo una della coppie, anzi scoppie, di cui vi raccontiamo oggi. . Ascoltala in onda su Romantica - facebook.com facebook
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