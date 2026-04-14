Nella notte sono stati fermati due giovani, uno minorenne e uno di 23 anni, sospettati dell’omicidio di un ragazzo di 20 anni avvenuto all’alba del 7 aprile a Napoli. La vittima è deceduta a causa di un colpo partito per errore durante un episodio che coinvolgeva i due fermati. Le autorità stanno indagando sui dettagli della vicenda.

Sono stati fermati nella notte due giovani di cui uno minorenne e l’altro di 23 anni ritenuti responsabili dell’omicidio di Fabio Ascione, 20 anni, ucciso all’alba del 7 aprile scorso. Entrambi, secondo quanto si apprende, sono affiliati del clan De Micco. Il 23enne, Francesco Pio Autero, è il nipote di un esponente del clan De Micco, attivo nel quartiere Ponticelli, a est di Napoli. Le accuse, per entrambi, sono di omicidio volontario, porto e detenzione di arma da fuoco, aggravati dalle modalità mafiose. Il decreto di fermo, emesso dalla Dda di Napoli e dalla procura per i minorenni, è stato eseguito dai carabinieri. Il giovane è stato ucciso da un colpo partito per errore.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fabio Ascione ucciso a Napoli: il 20enne morto per un colpo partito per errore

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