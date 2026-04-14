Nella notte in cui Fabio Ascione è stato ucciso con numeri di colpi, l’autore del delitto si è consegnato alle forze dell’ordine. La vittima, che non aveva precedenti penali, è stata trovata senza vita in un'area urbana. La polizia ha avviato immediatamente le indagini, concentrandosi sulle testimonianze raccolte e sull’analisi delle prove sul luogo dell’omicidio. La notizia del fermo ha portato un primo momento di chiarezza sulla vicenda.

La tragica notte che ha strappato alla vita Fabio Ascione, vittima innocente di una follia criminale, ha finalmente trovato un punto di svolta. Mentre il giovane rientrava a casa dal lavoro, uno sparo ha spezzato per sempre i suoi sogni, ma il silenzio dell’impunità è durato poco. Nelle ultime ore, i carabinieri di Napoli hanno stretto il cerchio attorno a due sospettati: si tratta di un ragazzo di 23 anni e di un minorenne di 17. Il maggiorenne, identificato come Francesco Pio Autiero, nipote di un esponente di rilievo del clan De Micco, ha scelto di consegnarsi spontaneamente presso la stazione di Napoli Poggioreale, presentandosi insieme al suo avvocato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fabio Ascione crivellato a morte: si consegna il killer. Chi è stato

Ponticelli. Fabio Ascione ucciso per errore: “Il killer sarebbe un minorenne”Un nome cerchiato in rosso sul taccuino degli inquirenti, pochi elementi ma una pista investigativa che inizia a prendere forma.

Fabio Ascione, in cella il presunto killer: è un 23enne che abita a Ponticelli. «Colpo partito per errore mentre si vantava del conflitto a fuoco con quelli di Volla»Prima di salire sullo scooter, ha mostrato la pistola agli amici, quella che aveva stretta sotto la cinta dei pantaloni.