Fabbri-Perego la frattura si allarga Video promozionale del Comune il vescovo nega le riprese in chiesa

La tensione tra il Comune e la Curia arcivescovile si è accentuata nelle ultime settimane, con un video promozionale del Comune che ha suscitato polemiche. Il vescovo ha negato le riprese all’interno della chiesa, aggiungendo un nuovo capitolo alla frattura tra le due istituzioni. La divergenza tra le parti si fa sempre più evidente, evidenziando una situazione di scontro pubblico ormai in evoluzione.

Che non corresse buon sangue, era noto da tempo. Ma oggi, la crepa fra Comune e Curia arcivescovile sta allargandosi sempre di più. Una dinamica di scontro istituzionale che, con le debite proporzioni, ricorda un po’ l’aspro confronto fra papa Leone XIV e il presidente statunitense Donald Trump. L’oggetto del contendere è rappresentato, questa volta, dai video promozionali. Poco tempo fa, l’amministrazione – per il tramite dell’azienda di promo commercializzazione In Ferrara – chiede alla Curia di aver accesso ad alcuni dei luoghi di culto più significativi della città: il duomo dedicato a San Giorgio, il santuario dei santi Giorgio e Maurelio, Santa Maria in Vado e la chiesa della conversione di San Paolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fabbri-Perego, la frattura si allarga. Video promozionale del Comune, il vescovo nega le riprese in chiesa Marco Giallini cade ad Aosta: frattura del femore, sospese le riprese di “Rocco Schiavone”Brutto incidente ad Aosta per Marco Giallini , caduto mentre si trovava nei pressi del suo hotel durante una pausa dalle riprese della serie tv... Piemonte: 7.200 firme contro i treni, la frattura sociale si allargaSettemila duecento cittadini hanno firmato una petizione che evidenzia le criticità del servizio ferroviario regionale in Piemonte.