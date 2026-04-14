Ex mercati generali il fronte anti-Hines non molla Pronta una diffida legale contro il progetto
Diverse realtà cittadine continuano a opporsi al progetto del fondo americano Hines sugli ex mercati generali di Ostiense. A distanza di settimane, è stata notificata una diffida legale contro l’avvio dei lavori. La questione riguarda l’assegnazione dell’area e le procedure di approvazione, con le associazioni e i comitati che contestano le modalità di attuazione del progetto. La disputa rimane aperta e al centro del dibattito pubblico locale.
Non si ferma la lotta di diverse realtà cittadine contro il progetto del fondo americano Hines sugli ex mercati generali di Ostiense. Il 15 aprile alla Città dell'Altra Economia verrà annunciata e spiegata nel dettaglio una diffida legale contro la riqualificazione approvata da Roma Capitale. La.🔗 Leggi su Romatoday.it
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