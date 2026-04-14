Ex mercati generali il fronte anti-Hines non molla Pronta una diffida legale contro il progetto

Diverse realtà cittadine continuano a opporsi al progetto del fondo americano Hines sugli ex mercati generali di Ostiense. A distanza di settimane, è stata notificata una diffida legale contro l’avvio dei lavori. La questione riguarda l’assegnazione dell’area e le procedure di approvazione, con le associazioni e i comitati che contestano le modalità di attuazione del progetto. La disputa rimane aperta e al centro del dibattito pubblico locale.