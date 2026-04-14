Due ex ingegneri di Apple hanno presentato Button, un dispositivo indossabile dotato di intelligenza artificiale vocale. Il prodotto si distingue per la sua semplicità d’uso e per le funzionalità di tutela della privacy. La presentazione avviene in un momento di difficoltà per il settore, con alcuni fallimenti di prodotti simili. Il progetto mira a offrire un’alternativa più diretta e sicura rispetto alle soluzioni esistenti.

Due ex ingegneri di Apple, Chris Nolet e Ryan Burgoyne, hanno lanciato sul mercato Button, un dispositivo indossabile focalizzato sull’intelligenza artificiale vocale che punta sulla semplicità estrema e sulla protezione della privacy. Il prodotto, venduto a 179 dollari con spedizioni previste per dicembre, si presenta come un accessorio complementare allo smartphone, ispirandosi al design in alluminio dell’iPod Shuffle. Oltre il fallimento dei dispositivi AI ambiziosi. Il settore degli hardware dedicati all’intelligenza artificiale è stato finora caratterizzato da progetti che non sono riusciti a superare la fase dell’entusiasmo iniziale....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ex Apple lancia Button: l’AI vocale che sfida i fallimenti del settore

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A Utrecht ha appena aperto il più grande museo Apple d'Europa: 2000 metri quadrati dedicati a cinquant'anni di sfide, fallimenti e rivoluzioni che hanno cambiato il nostro modo di vivere(askanews) – Cinquanta anni di storia della tecnologia e del design industriale che hanno rivoluzionato il mondo della comunicazione.

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