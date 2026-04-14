Era convinta di finanziare un' app mai lanciata | spariti 200mila euro

Le autorità di Trento hanno eseguito un sequestro di 200mila euro su disposizione del giudice per le indagini in corso. Due persone sono indagate per truffa aggravata e autoriciclaggio, legate a una vicenda in cui si sospetta che abbiano ottenuto il denaro credendo di finanziare un’applicazione che, però, non è mai stata lanciata. Le indagini continuano per chiarire i dettagli della vicenda.

I finanzieri del comando provinciale di Trento hanno eseguito un decreto emesso dal Gip del capoluogo, che ha disposto il sequestro della cifra impressionante di 200mila euro nei confronti di due indagati per truffa aggravata e autoriciclaggio.Quei soldi, in base a quanto sostengono gli.🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Faccia a faccia con i ladri, spariti 200mila euro in gioielli. Maxi furto in viale Pepoli Reggio: 200mila utenti, l’app P rivoluziona i serviziLa provincia di Reggio Calabria sta vivendo un momento di svolta digitale che ridefinisce il rapporto tra cittadini e servizi essenziali.