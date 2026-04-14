Enzo Ambrosino ucciso sotto casa a Induno Olona arrestati altri due uomini coinvolti nella rissa

A Induno Olona, un uomo di 65 anni e uno di 27 sono stati fermati dai carabinieri con l’accusa di aver preso parte a una rissa. Durante le indagini, è emerso che uno dei coinvolti avrebbe ucciso un uomo sotto casa. Le forze dell’ordine hanno avviato le procedure per chiarire la dinamica dell’evento e individuare eventuali altri responsabili. La vicenda si svolge nel contesto di un episodio di violenza in provincia di Varese.