Enzo Ambrosino ucciso sotto casa a Induno Olona arrestati altri due uomini coinvolti nella rissa
A Induno Olona, un uomo di 65 anni e uno di 27 sono stati fermati dai carabinieri con l’accusa di aver preso parte a una rissa. Durante le indagini, è emerso che uno dei coinvolti avrebbe ucciso un uomo sotto casa. Le forze dell’ordine hanno avviato le procedure per chiarire la dinamica dell’evento e individuare eventuali altri responsabili. La vicenda si svolge nel contesto di un episodio di violenza in provincia di Varese.
I carabinieri hanno arrestato un 65enne e un 27enne con l'accusa di rissa aggravata a Induno Olona (Varese). I due avrebbero partecipato all'agguato nel quale è stato accoltellato a morte Enzo Ambrosino lo scorso 11 aprile.🔗 Leggi su Fanpage.it
Omicidio Enzo Ambrosino, svolta nelle indagini: arrestati due uomini coinvolti nella rissaI carabinieri di Varese hanno arrestato due persone accusate di rissa aggravata avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a Induno Olona, Varese,...
Chi era Enzo Ambrosino, 30enne ucciso a coltellate e colpi di mazza in un agguato sotto casa a Induno OlonaÈ Enzo Ambrosino il 30enne che è stato ucciso a colpi di coltello e di mazza davanti alla sua abitazione a Induno Olona (Varese).
Due arresti per rissa aggravata nell’omicidio di Enzo Ambrosino a Induno Olona. Indagini in corso. - facebook.com facebook
Omicidio nel Varesotto, domani interrogatorio davanti al gip del fermato. Enzo Ambrosino accoltellato sabato durante una rissa a Induno Olona #ANSA x.com