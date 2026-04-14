Entri il prossimo! Al Verdi fa spettacolo l’Accademia dei Semplici

Il Teatro Verdi di Monte San Savino si prepara a ospitare un evento speciale intitolato “Entri il prossimo!”, che rappresenta la restituzione del laboratorio teatrale dell’Accademia dei Semplici e della Stanza del Teatro, con la regia di una figura di rilievo. L’appuntamento, fuori abbonamento, si inserisce nel calendario di eventi all’aperto che si terranno nei prossimi giorni, segnando la conclusione di una fase formativa per i partecipanti.

Si avvicina il tempo degli eventi all’aperto e il Teatro Verdi di Monte San Savino si prepara a chiudere il sipario con l’evento speciale, fuori abbonamento, dal titolo “Entri il prossimo!”, restituzione del laboratorio teatrale dell’Accademia dei Semplici e La stanza del Teatro con la regia di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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