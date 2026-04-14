Energia dal Governo no alle ipotesi di razionamento e lockdown

Da ildenaro.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha chiarito che al momento non sono in corso piani di razionamento energetico, lockdown o altre restrizioni come targhe alterne o chiusure di fabbriche e scuole. In un comunicato ufficiale, le autorità hanno precisato che non ci sono proposte o studi per limitare l’uso di energia o adottare misure di emergenza di questo tipo. La dichiarazione mira a rassicurare i cittadini e le imprese sulla stabilità dell’approvvigionamento energetico.

Lockdown energetico? “Non sono allo studio né razionamenti, né targhe alterne, né chiusura delle fabbriche, delle scuole o didattica a distanza. Tornare ai tempi del Covid mi fa inorridire al solo pensiero. Sicuramente il carburante per aerei è quello che è raddoppiato nell’arco di alcuni giorni. Quindi le compagnie mi chiedono di aumentare il prezzo dei biglietti per i cittadini, anche per la continuità territoriale, per la Sardegna, per la Sicilia, per la Calabria, per il Friuli”. Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini a Rtl 102.5. “Per il momento- aggiunge- sono riuscito a tenere tutto fermo. È chiaro che se il conflitto e il caro gasolio e il caro cherosene andassero avanti per altre settimane, sarebbe complicato tenere tutto fermo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Lockdown energetico in Italia, il precedente e l'ipotesi razionamento per spegnere tutto a maggioI Paesi europei, Italia inclusa, si stanno preparando all’eventualità di dover imporre misure che limitino i consumi di energia, in modo da...

Leggi anche: Caro energia, il Governo frena sulle chiusure: “Nessun piano di razionamento”. Salvini e Valditara blindano la scuola: “Dad non contemplata”

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.