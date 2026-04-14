Energia dal Governo no alle ipotesi di razionamento e lockdown

Il governo ha chiarito che al momento non sono in corso piani di razionamento energetico, lockdown o altre restrizioni come targhe alterne o chiusure di fabbriche e scuole. In un comunicato ufficiale, le autorità hanno precisato che non ci sono proposte o studi per limitare l’uso di energia o adottare misure di emergenza di questo tipo. La dichiarazione mira a rassicurare i cittadini e le imprese sulla stabilità dell’approvvigionamento energetico.

Lockdown energetico? “Non sono allo studio né razionamenti, né targhe alterne, né chiusura delle fabbriche, delle scuole o didattica a distanza. Tornare ai tempi del Covid mi fa inorridire al solo pensiero. Sicuramente il carburante per aerei è quello che è raddoppiato nell’arco di alcuni giorni. Quindi le compagnie mi chiedono di aumentare il prezzo dei biglietti per i cittadini, anche per la continuità territoriale, per la Sardegna, per la Sicilia, per la Calabria, per il Friuli”. Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini a Rtl 102.5. “Per il momento- aggiunge- sono riuscito a tenere tutto fermo. È chiaro che se il conflitto e il caro gasolio e il caro cherosene andassero avanti per altre settimane, sarebbe complicato tenere tutto fermo.🔗 Leggi su Ildenaro.it Lockdown energetico in Italia, il precedente e l'ipotesi razionamento per spegnere tutto a maggioI Paesi europei, Italia inclusa, si stanno preparando all’eventualità di dover imporre misure che limitino i consumi di energia, in modo da... Leggi anche: Caro energia, il Governo frena sulle chiusure: “Nessun piano di razionamento”. Salvini e Valditara blindano la scuola: “Dad non contemplata” Evitati 3,5 miliardi di euro di extra costi grazie alla produzione green, ma nel 2025 nuovi impianti in calo in tutta Italia. L’energia rinnovabile soddisfa solo il 18% del fabbisogno - facebook.com facebook Tranquilli perchè le nuove regole sugli aiuti di Stato sull'energia arriveranno tra un mese... mentre la crisi va avanti da settimane a abbiamo raggiunto il record storico sul prezzo del petrolio. Cosa potrà mai andare storto per l'Europa x.com