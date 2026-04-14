Emilia-Romagna la forza dell’unione E anche l’Erbazzone diventa Igp

In Emilia-Romagna, l’unione tra produttori si riflette anche nel settore enogastronomico, con il riconoscimento dell’Erbazzone come prodotto Igp. La regione conta trentacinque vini con denominazione di origine riconosciuta, contribuendo con circa mezzo miliardo di euro all’economia locale. Questi dati mostrano come il settore vinicolo e alimentare rappresentino un elemento chiave per l’attività economica e la valorizzazione del territorio.

Trenta vini a denominazione di origine, capaci ormai di dare vita a mezzo miliardo di euro di fatturato annuo, che lievita a un miliardo sommando quello dei cosiddetti vini da tavola: è la fotografia della galassia del vino in Emilia-Romagna tracciata dall’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi, ospite di Cantina QN, lo spazio di Quotidiano Nazionale a Vinitaly, la kermesse italiana del vino. Quello del microcosmo di etichette che spazia geograficamente dal gutturnio piacentino fino al sangiovese di Romagna, passando attraverso i vini delle sabbie che crescono lungo il litorale ferrarese, è un comparto che anche visivamente, come evidente aggirandosi fra i padiglioni, non teme più il confronto con i colossi del settore quali Toscana,Veneto e Sicilia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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