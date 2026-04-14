Elly Schlein e Roberto Gualtieri all’Assemblea nazionale di Autonomie Locali Italiane

L’Assemblea nazionale di Autonomie Locali Italiane si terrà il 16 e 17 aprile a Bergamo, coinvolgendo sindaci, amministratori e rappresentanti di istituzioni, università e associazioni. Durante l’evento, sono previsti interventi di figure politiche di rilievo, tra cui la leader di un partito e il ministro dell’economia. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto sulle questioni e le sfide che interessano i territori e le città italiane.

Il 16 e 17 aprile Bergamo ospiterà l’Assemblea nazionale di ALI – Autonomie Locali Italiane, appuntamento annuale che riunisce sindaci, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e civile, per confrontarsi sulle politiche e sulle sfide di città e territori. Al centro del confronto della due giorni: politiche per città e piccoli comuni, PNRR, rafforzamento amministrativo, servizi pubblici, questione abitativa, comuni montani e aree interne, sicurezza e altri temi centrali per il sistema delle autonomie. Tra i partecipanti, numerosi sindaci e amministratori locali provenienti da tutta Italia, insieme a rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, studiosi ed esperti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Pm, interviene il sindacato Regioni Autonomie Locali, Segreteria provinciale di ArezzoArezzo, 7 marzo 2026 – Il Sindacato Csa Ral prende atto di come il Tar, in questa fase preliminare, ritenga che “le prove concorsuali paiono idonee... Autonomie locali, risorse aggiuntive per il personale ai ComuniDefinito il riparto delle risorse aggiuntive per il personale degli enti locali per i prossimi tre anni. Visual radio Pontedera social. . Alla Direzione nazionale del Partito Democratico la sintesi finale della segretaria Elly Schlein si è concentrata su alcuni punti politici molto chiari, che segnano la linea del partito nei prossimi mesi. - facebook.com facebook Poche idee e per di più confuse sono la costante del #PD di Elly #Schlein, ma addirittura festeggiare la vittoria in #Ungheria di un conservatore come una sconfitta della #destra dovrebbe essere troppo pure per loro. @FratellidItalia x.com