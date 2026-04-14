Elettra Lamborghini e Fagnani | il grande faccia a faccia dopo il caso

Elettra Lamborghini si appresta a partecipare a un’intervista nel programma televisivo Belve, in cui affronterà un confronto pubblico con Fagnani. L’incontro segue una controversia nata nel 2022, di cui si sono occupate le cronache. La cantante e l’intervistatrice si troveranno faccia a faccia per discutere della vicenda, in un momento in cui il dialogo tra le due si prepara a essere portato davanti alle telecamere.

Elettra Lamborghini si preparerà a sedersi sullo sgabello di Belve per un incontro che segna il superamento di una controversia nata nel 2022. La cantante sarà tra le prossime ospiti del programma condotto da Francesca Fagnani, dopo che l’intervista registrata quattro anni fa non era mai stata trasmessa a causa di divergenze emerse con lo staff della protagonista. Il ritorno della cantante sul set televisivo non rappresenta un semplice debutto, ma la risoluzione di un episodio rimasto nell’ombra per anni. Nel 2022, una sessione di intervista era stata completamente bloccata dalla stessa conduttrice. La decisione di non procedere con la messa in onda era scaturita a seguito di diverse istanze giunte dai rappresentanti della cantante, le quali miravano a modificare alcuni passaggi dell’incontro già concluso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elettra Lamborghini e Fagnani: il grande faccia a faccia dopo il caso Carlo Conti a Belve, atteso l’irriverente faccia a faccia con FagnaniCarlo Conti sarà ospite di Francesca Fagnani nella nuova edizione di Belve, in onda il primo martedì di aprile su Rai2. Leggi anche: Domenica In, gaffe di Mara Venier: "Tuo marito...", cosa dice in faccia a Elettra Lamborghini Giorgia Meloni commenta la vittoria del No al referendum giustizia Argomenti più discussi: Belve, doppio colpo di scena: Fagnani ‘perdona’ Elettra Lamborghini dopo l’intervista sospesa. E ‘assume’ un vip (che l’ha stregata); Elettra Lamborghini torna a Belve: pace fatta con Francesca Fagnani dopo il caso del 2022; Belve, Elettra Lamborghini torna 4 anni dopo l’intervista sospesa: l’indiscrezione; Elettra Lamborghini torna ospite a Belve, nel 2022 l'intervista fu bloccata per la mancata liberatoria. «Mancava tanto così che mi veniva il capezzolo biforcuto». Così Elettra Lamborghini dice addio al nipple piercing, dopo 13 anni. La cantante ha raccontato con ironia un incidente domestico che avrebbe potuto comportare un danno più serio. - facebook.com facebook Giornata da dimenticare per Elettra Lamborghini, dal ricovero in ospedale al palco x.com