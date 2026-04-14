Elena Bucci in Non sentire il male a Galleria Toledo
A Galleria Toledo, teatro stabile diretto da Laura Angiulli, si svolge lo spettacolo
A Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione diretto da Laura Angiulli, da venerdì 17 a domenica 19 aprile è in scena Elena Bucci con Non sentire il male."Questo lavoro - spiega Elena Bucci - mi accompagna da anni e cambia con me fin da quando uscii dalla compagnia del mio maestro Leo de.🔗 Leggi su Napolitoday.it
"Il paese del vento" in scena a Galleria ToledoA Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione diretto da Laura Angiulli, sabato 11 alle 20.
Leggi anche: "Elogio della vita a rovescio" a Galleria Toledo