E van Aert si riprese quel sorriso che Van der Poel gli aveva tolto da bambino

Dopo quindici anni di rivalità fatte di sfide, cadute e provocazioni, il belga ha conquistato la vittoria alla Roubaix, recuperando un sorriso che aveva perso in passato a causa di van Aert. La corsa ha visto protagonisti due dei più forti ciclisti attuali, con il vincitore che ha concluso la gara davanti a tutti. La vittoria rappresenta un momento importante nella carriera di entrambi, segnando anche una rivincita personale per il belga.

Cosa penserebbe oggi il mini-Wout, imbronciato come ogni adolescente che non si sente al proprio posto? Cosa direbbe lì, seduto controvoglia accanto a Mathieu, il compagno di giochi nel fango che già allora non gli andava a genio? Nel 2011 era stata Sporza, tv belga, a metterli davanti a una camera, ma allora Wout van Aert, quasi 16enne con ciuffo addomesticato, non poteva sapere cosa sarebbe arrivato dopo: l’intera carriera sarebbe stata marchiata a fuoco da un duello smisurato (e quasi sempre perdente) con quel coetaneo di quattro mesi più giovane, Mathieu van der Poel. Lui, umile fiammingo, nato nel settembre 1994, vicino all’olandese dal sangue blu che, al suo cospetto, faceva già valere tutt’altra nobiltà ciclistica.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E van Aert si riprese quel sorriso che Van der Poel gli aveva tolto da bambino LIVE Giro delle Fiandre 2026 in DIRETTA: Pogacar favorito, ma che sfida contro Van der Poel, Van Aert ed Evenepoel!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE FEMMINILE DALLE 15. Leggi anche: LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: si ripropone il duello tra Van der Poel e Van Aert, 35 km alla fine