Dolly Martinez, nota per la sua partecipazione al programma televisivo “Vite al Limite”, è deceduta all’età di 30 anni presso il Fort Worth Hospital in Texas. La donna, che pesava 272 chili, aveva raccontato di usare il cibo come distrazione dai pensieri più oscuri. La sua morte ha suscitato attenzione tra i fan dello show e tra coloro che si occupano di questioni legate all’obesità.

In molti l’hanno conosciuta perché è stata una delle protagoniste di “Vite al Limite” con i suoi 272 chili, Dolly Martinez è morta all’età di 30 anni al Fort Worth Hospital in Texas. La sorella, Lindsey Cooper, ha condiviso la notizia su Facebook l’11 aprile. Secondo quanto dichiarato dalla madre, Staci Thurman, la ragazza è morta per “scompenso cardiaco congestizio”, come riportato da TMZ. A quanto pare, Martinez soffriva di problemi di salute preesistenti prima di essere ricoverata in ospedale il 29 marzo per accumulo di liquidi nel cuore e nei polmoni. Secondo la stessa fonte, è stata indotta in coma farmacologico e sottoposta a ventilazione artificiale, ma non si è mai ripresa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta Dolly Martinez, la protagonista di “Vite al limite” pesava 272 chili: “L’unica cosa abbastanza potente da distrarmi dai pensieri più oscuri è il cibo”

Dolly Martinez, chi era la ragazza di Vite al limite morta a 30 anniDolly Martinez, uno dei volti più fragili e discussi della decima stagione del programma Vite al limite, si è spenta a soli 30 anni.

È morta Dolly Martinez di Vite al limite, aveva 30 anni: “Insufficienza cardiaca congestizia”Dolly Martinez aveva partecipato al reality Vite al limite per provare a riprendere in mano la sua vita.