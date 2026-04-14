È arrivata Baby Botanica | Carlotta Perego di Cucina Botanica è mamma

La giornalista riferisce che la chef e influencer Carlotta Perego, nota per il progetto Cucina Botanica, è diventata mamma. La notizia è stata annunciata sui profili Instagram della stessa Perego e del suo compagno, Simone Secchi, con un post a carattere personale. La coppia ha condiviso l’evento con i propri follower, senza fornire ulteriori dettagli sulla nascita.

Carlotta Perego e il compagno Simone Secchi sono diventati genitori; ad annunciarlo la coppia, attraverso un dolcissimo post pubblicato sui rispettivi profili Instagram. La food creator monzese founder del progetto digitale Cucina Botanica, fondato nel 2018, aveva annunciato la gravidanza lo scorso novembre, aggiornando poi l’oltre un milione di follower nel corso della gravidanza; Perego, classe 1993, ha dato alla luce una bambina, di cui si ignora ancora il nome. News Carly Rae Jepsen è diventata mamma: il divertente scatto per annunciare la nascita su Instagram Primo bebè per la 40enne cantante canadese, che pubblica un simpatico scatto nelle storie Instagram.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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