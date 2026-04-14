Doppio incidente con disagi in A4 | code fino a dieci chilometri
Dalle 11 di questa mattina, martedì 14 aprile, si sono verificati due tamponamenti tra mezzi pesanti sull’autostrada A4 in direzione di Milano. La congestione ha causato code che si estendono fino a dieci chilometri, portando a disagi per gli automobilisti. Concessioni Autostradali Venete ha attivato il protocollo regionale per gestire la situazione, che coinvolge i mezzi coinvolti nei due incidenti. La viabilità risulta ancora congestionata nel tratto interessato.
Dalle 11 di questa mattina, martedì 14 aprile, si stanno verificando incolonnamenti in A4, direzione Milano, a causa di due distinti tamponamenti tra mezzi pesanti per i quali Concessioni Autostradali Venete (Cav) ha attivato il protocollo regionale per la gestione delle criticità autostradali.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Fino a 6 chilometri di code in direzione Milano per un incidente in A4Il sinistro si è verificato tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda.
Incidente tra auto e camion sull'A4: c'è un ferito. Traffico in tilt tra Venezia e Padova con code di 10 chilometriNella mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio, sull'autostrada A4 si è verificato un incidente tra un'auto e un autocarro.