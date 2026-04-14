Doppio incidente con disagi in A4 | code fino a dieci chilometri

Dalle 11 di questa mattina, martedì 14 aprile, si sono verificati due tamponamenti tra mezzi pesanti sull’autostrada A4 in direzione di Milano. La congestione ha causato code che si estendono fino a dieci chilometri, portando a disagi per gli automobilisti. Concessioni Autostradali Venete ha attivato il protocollo regionale per gestire la situazione, che coinvolge i mezzi coinvolti nei due incidenti. La viabilità risulta ancora congestionata nel tratto interessato.