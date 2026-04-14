Dopo l’Iran l’America entra in un altro mondo
Dopo il coinvolgimento in Iran, gli Stati Uniti si trovano ora in una realtà completamente diversa. La sconfitta di cui si parla poco riguarda un episodio che ha segnato profondamente la politica americana, anche se ufficialmente non viene riconosciuto. Secondo alcuni analisti, il vero momento cruciale non è stato evidenziato pubblicamente, ma ha avuto ripercussioni significative sulle decisioni e sulle strategie del paese.
La sconfitta che Washington non vuole nominare. Secondo John Mearsheimer, il punto decisivo non è la propaganda americana sul cessate il fuoco, ma il fatto che Donald Trump, nel giro di poche ore, sarebbe passato dalla minaccia di annientare la civiltà iraniana all’accettazione di negoziati fondati sul piano iraniano in dieci punti. Per Mearsheimer, proprio questa brusca inversione segnala una verità politica elementare: Washington avrebbe cercato una via d’uscita non perché in controllo della situazione, ma perché incapace di reggere l’escalation. La tesi è netta: gli Stati Uniti non avrebbero ottenuto nessuno dei quattro obiettivi...🔗 Leggi su It.insideover.com
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Usa minacciano l’Iran, guerra alle porte
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