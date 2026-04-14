Dopo l’Iran l’America entra in un altro mondo

Dopo il coinvolgimento in Iran, gli Stati Uniti si trovano ora in una realtà completamente diversa. La sconfitta di cui si parla poco riguarda un episodio che ha segnato profondamente la politica americana, anche se ufficialmente non viene riconosciuto. Secondo alcuni analisti, il vero momento cruciale non è stato evidenziato pubblicamente, ma ha avuto ripercussioni significative sulle decisioni e sulle strategie del paese.