Dopo la visita dei liceali castiglionesi in questi giorni sono arrivati gli studenti irlandesi e tedeschi

Dopo l’arrivo dei liceali di Castiglione, nei giorni scorsi sono stati accolti studenti provenienti dall’Irlanda e dalla Germania. Le visite fanno parte di scambi culturali organizzati tra le scuole di diversi paesi europei. Gli studenti sono stati ospitati nelle famiglie e hanno partecipato a varie attività didattiche e culturali sul territorio. Le visite si inseriscono nel programma di incontri tra studenti europei, promossi dalle istituzioni scolastiche locali.

Arezzo, 14 aprile 2026 – Dopo la visita dei liceali castiglionesi, i n questi giorni sono arrivati gli studenti irlandesi e tedeschi. 45 ragazzi, d ell’età compresa tra i 15 e i 16 anni, provenienti dalla Gorey Community Schoo l (è il 27esimo anno di scambio con la scuola irlandese) e dalla Klosterschule Vom Hl-Grab di Baden-Baden (è il terzo anno di scambio con l’istituto tedesco). Con la primavera si rinnova il gemellaggio tra gli studenti irlandesi e tedeschi e quelli del liceo linguistico di Castiglion Fiorentino. Ieri sono arrivati nella cittadina 45 ragazzi, dell’età compresa tra i 15 e i 16 anni, provenienti dalla Gorey Community School (è il 27esimo anno di scambio con la scuola irlandese) e dalla Klosterschule Vom Hl-Grab di Baden-Baden (è il terzo anno di scambio con l’istituto tedesco).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dopo la visita dei liceali castiglionesi, in questi giorni sono arrivati gli studenti irlandesi e tedeschi «Gli studenti sono arrivati dall’Alta Valnure in netto anticipo in città»L’Amministrazione di Ferriere protesta: «Con il nuovo orario il bus è arrivato alle 7. Sbravati Inter, i nerazzurri sono intenzionati a provarci? Tutta la verità sul dirigente dopo le voci di questi ultimi giornidi Redazione JuventusNews24Sbravati Inter, il dirigente si avvicina clamorosamente a un ruolo di vertice per guidare il settore giovanile dei grandi...