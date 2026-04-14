Don Gallo torna in libreria con Il Vangelo degli Ultimi | presentazione con l' autore Federico Traversa

A quasi 13 anni dalla sua scomparsa, un nuovo libro dedicato a Don Gallo è stato pubblicato. Il volume intitolato “Il Vangelo degli Ultimi” è stato scritto da Federico Traversa e sarà presentato pubblicamente. La pubblicazione è stata curata dalla casa editrice Crêuza de Mä Edizioni. La presentazione con l’autore si terrà nelle prossime settimane.

A quasi 13 anni dalla sua scomparsa (22 maggio 2013), Don Gallo torna in libreria con “Il Vangelo degli Ultimi”, il nuovo libro di Federico Traversa edito da Crêuza de Mä Edizioni.Il volume riunisce per la prima volta in un’unica edizione integrale, rivista e ampliata, i due libri scritti dal.🔗 Leggi su Genovatoday.it Don Dino Pistolato, morto il prete degli ultimi: “Con lui Venezia perde un punto di riferimento”Si è spento all’età di 68 anni Monsignor Dino Pistolato, per tutti ancora don Dino, figura di riferimento nella Diocesi di Venezia e tra i parroci...