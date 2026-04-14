DOMENICA IN | RAI1 PUNTA SU 4 VOLTI SE MARA VENIER DECIDERÀ DI LASCIARE

Domenica in si prepara a cambiare volto nella prossima stagione. Secondo alcune fonti, Mara Venier potrebbe decidere di lasciare il suo ruolo nel programma, che è andato in onda per molti anni. La conduttrice ha annunciato di voler valutare le sue scelte, mentre la rete sta pensando a possibili alternative e a quattro possibili volti che potrebbero prendere il suo posto. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata.

Grandi manovre in vista della prossima stagione televisiva a partire da “Domenica In” con Mara Venier che dovrebbe lasciare lo storico talk show festivo di Rai1. I vertici Rai da tempo ragionano sul futuro del contenitore nato nel 1976 con Corrado quando, in piena austerity per la crisi petrolifera (50 anni dopo è cambiato ben poco), c’era la necessità di far compagnia ai telespettatori nelle domeniche da trascorrere in casa piuttosto che in auto per gite fuori porta. Tra le ipotesi c’è un nome che ricorre più di tutti nelle molteplici indiscrezioni giornalistiche ed è quello di Alberto Matano. Già volto del Tg1 e ora conduttore di Vita in Diretta, con incursioni negli show come Ballando con le Stelle.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DOMENICA IN: RAI1 PUNTA SU 4 VOLTI SE MARA VENIER DECIDERÀ DI LASCIARE DOMENICA IN: MARA VENIER TRA SANREMO E CRONACA NEL POMERIGGIO DI RAI1Nuovo appuntamento con “Domenica In”, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, domenica 22 febbraio alle 14. L’appuntamento è fissato per domenica 19 aprile, con partenza alle ore 9.30, per una giornata all’insegna dello sport e del divertimento #Bari #DeejayTen #Tappa #19aprile - facebook.com facebook 13/4/26. Taglio di Po. Domenica speciale ieri per iniziativa dell'associazione di volontariato"Foglie vive" con l'evento"Dove il fiume...incontra il gusto!",presenti anche sindaco e assessori:una ventina di espositori hanno presentato al numeroso pubblico le eccel x.com