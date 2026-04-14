Nel nuovo episodio di #DimmiLaVerità del 14 aprile 2026, l’esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti affronta i possibili effetti di un blocco dello Stretto di Hormuz. Si discute dei rischi di una crisi energetica che potrebbe derivare da questa situazione, con un approfondimento sulle implicazioni per i mercati mondiali. Nessuna conclusione, solo una presentazione dei fatti e delle preoccupazioni espresse da Ruvinetti.

Ecco #DimmiLaVerità del 14 aprile 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti ci spiega i rischi di una crisi energetica dovuta al blocco di Hormuz. Ecco #DimmiLaVerità del 13 aprile 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega perché il blocco navale di Trump a Hormuz è rischiosissimo e di difficile attuazione. Ecco #DimmiLaVerità del 10 aprile 2026. Il nostro Alessandro Rico ci parla della inaudita tensione tra amministrazione Trump e Vaticano. Ecco #DimmiLaVerità del 9 aprile 2026. Il deputato del M5s Marco Pellegrini commenta il discorso in Parlamento di Giorgia Meloni. Ecco #DimmiLaVerità dell'8 aprile 2025. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti spiega le mille insidie della tregua tra Usa e Iran.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Col blocco di Hormuz si rischia una seria crisi energetica»

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Nella rubrica di Daniele Ruvinetti affrontiamo il tema della pesca eccessiva: una pressione crescente sugli oceani che sta riducendo gli stock ittici e mettendo a rischio interi ecosistemi. Il mare non è infinito. E il ritmo con cui peschiamo supera sempre più spes - facebook.com facebook

Ecco #DimmiLaVerità dell'8 aprile 2025. L'esperto di geopolitica @d_ruvinetti spiega le mille insidie della tregua tra Usa e Iran. #podcast di @TaralloCarlo x.com