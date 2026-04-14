Stasera su La7, nel programma diMartedì, si parlerà dello scontro tra Donald Trump e il Vaticano, con analisi delle posizioni espresse dal presidente americano. Verranno inoltre analizzate le ripercussioni della recente sconfitta politica di Orbán e le tensioni tra le forze di destra. Giovanni Floris condurrà un approfondimento su questi temi, offrendo un quadro dettagliato delle dinamiche attuali.

Donald Trump apre un nuovo fronte contro il Vaticano. Giovanni Floris approfondisce lo scontro che divide la destra e le conseguenze della storica sconfitta di Orbán. Questa sera, martedì 14 aprile alle 21:15 su La7, Giovanni Floris torna con una puntata di diMartedì che promette di analizzare un momento di rarissima fragilità per le destre nazionaliste globali. Tra crisi diplomatiche senza precedenti, sconfitte elettorali storiche e un'economia stretta nella morsa dello Stretto di Hormuz, il talk show metterà sotto i riflettori il momento no del fronte sovranista. Il "Fronte Cattolico" di Donald Trump Il Tycoon, alle prese con una guerra in Iran che non sta portando i risultati sperati, sembra aver perso la bussola diplomatica.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - diMartedì stasera su La7: Trump contro il Papa e il crollo di Orbán

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L'analisi di Alessandra Sardoni sull'intenzione di Giorgia Meloni di riformare la legge elettorale in vista delle elezioni del 2027 a #InAltreParole Alessandra Sardoni Guarda la puntata su App La 7 e http://La7.it! Clicca sul link che trovi in bio #la7 #alessandr - facebook.com facebook

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