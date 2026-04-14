Difesa con Israele | Meloni blocca il patto ventennale a Verona

Durante la fiera enologica Vinitaly a Verona, la premier ha annunciato di aver deciso di interrompere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele, evitando così il prolungamento di un patto che avrebbe avuto durata di vent’anni. La decisione è stata comunicata pubblicamente durante l’evento, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulle implicazioni dell’atto.

Durante la fiera enologica Vinitaly a Verona, la premier Meloni ha comunicato la decisione di bloccare il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele. La misura, motivata dalle attuali circostanze geopolitiche, interrompe un protocollo di cooperazione militare che era stato sottoscritto nel 2003 e successivamente ratificato dal Parlamento italiano nel 2005. La sospensione del protocollo di difesa tra Roma e Tel Aviv. Il governo ha scelto di non procedere con l’estensione quinquennale del patto difensivo, una scadenza che sarebbe dovuta maturare proprio nella giornata di ieri. L’annuncio è arrivato direttamente dalla premier durante i lavori di Vinitaly, segnando un punto di svolta rispetto alla gestione degli equilibri militari stabiliti oltre vent’anni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Difesa con Israele: Meloni blocca il patto ventennale a Verona Leggi anche: Italia-Israele, si rompe il patto militare ventennale: Meloni sospende il memorandum di difesa, svolta tardiva, ma necessaria Leggi anche: Meloni: "Sospeso rinnovo automatico accordo di difesa con Israele. Agire subito su stop patto stabilità"