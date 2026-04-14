Diecimila api rimosse dal tetto dell’oratorio all' Appio Latino | avevano già punto due persone

Nel quartiere Appio Latino, un intervento di rimozione ha coinvolto circa diecimila api che si erano stabilite sul tetto di un oratorio. Le api avevano già punto due persone prima dell’intervento. Le chiamate di segnalazione riguardanti animali in difficoltà non si limitano a volpi o caprioli, ma coinvolgono anche insetti come le api.

Non arrivano soltanto chiamate per segnalare volpi intrappolate in pozzi o caprioli investiti da pirata della strada. Le richieste d’intervento che arrivano all’esperto di animali Andrea Lunerti, in questo periodo dell’anno, riguardano anche le api.La rimozione dello sciameIn uno degli edifici.🔗 Leggi su Romatoday.it Tragedia all’Appio-Latino: 24enne muore cadendo dal sesto pianoUn tragico evento ha colpito il cuore del quartiere Appio-Latino nel pomeriggio di questo martedì 14 aprile 2026, quando un giovane di 24 anni è... Leggi anche: Roma: precipita da sesto piano palazzo all’Appio-Latino, morto 24enne