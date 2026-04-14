Dieci tentate rapine durante il concerto di un rapper arrestato a Genova

Durante un concerto di un rapper a Genova, sono state segnalate dieci tentate rapine. La polizia ha arrestato un cittadino spagnolo di 23 anni, che era ricercato con un mandato di cattura europeo emesso dalle autorità tedesche. L’arresto è avvenuto nel corso delle operazioni di polizia sul luogo dell’evento. La persona è stata portata in questura e sarà trasferita nelle mani delle autorità tedesche per ulteriori accertamenti.

Un cittadino spagnolo di 23 anni è stato arrestato dalla polizia che ha dato esecuzione a un mandato di cattura europeo emesso delle autorità tedesche.Il giovane si era reso responsabile di dieci tentate rapine commesse a maggio 2025 durante il concerto di un artista rap a Monaco di Baviera.Il.🔗 Leggi su Genovatoday.it Bergamo, dopo due tentate rapine in sequenza coppia di ladri finisce nella rete della poliziaBergamo, 5 febbraio 2026 – Avevano tentato di mettere a segno furti in via Baioni, in città, in due diversi edifici. Allarme baby gang a Genova, due rapine messe a segno in pochi giorni da parte di ragazzini con il coltelloAllarme baby gang a Genova: in poche ore due rapine messe a segno da giovani tra i 16 e i 17 anni, alcuni armati di coltello.