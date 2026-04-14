Era l'inizio del "Manifesto delle 343" e di un grande cambiamento culturale in Francia, guidato da Simone de Beauvoir, che morì quarant'anni fa Alla metà degli anni Sessanta si affermò la nuova ondata femminista sullo slancio del Sessantotto, della ribellione giovanile verso l’ordine costituito e dei movimenti pacifisti. Le femministe cominciarono a chiedersi perché niente fosse cambiato anche se formalmente, per le donne, molto era già cambiato. Per trovare una risposta pensavano fosse necessario andare alla radice del predominio maschile, dove individuarono non lo sfruttamento economico, né l’esclusione dai diritti politici e civili, ma una supremazia nella sfera della sessualità e della riproduzione.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - “Dichiaro di aver abortito”

Aborti

Antonella Elia: “Non mi perdonerò mai per aver abortito, è stato un atto di egoismo mostruoso”La showgirl Antonella Elia si apre sul tema delicato dell'aborto durante il programma 'La volta buona' condotto da Caterina Balivo su Rai1.

"Abortito il campo largo, non per colpa nostra"Una citazione manzoniana per far comprendere la chiusura della coalizione di centrosinistra a Casa Riformista.