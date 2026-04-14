Di Gregorio il muro della Juve | il retroscena della rinascita dopo il rigore parato

Dopo aver parato un rigore contro il Genoa, Michele Di Gregorio ha ricevuto un suggerimento da parte di un suo compagno di squadra e ha deciso di continuare a lavorare con impegno. La sua prestazione ha contribuito a un momento importante per la squadra, segnando un punto di svolta nella sua carriera. La reazione dell’estremo difensore è stata accompagnata da un percorso di recupero e crescita personale.

Dopo il rigore parato contro il Genoa, grazie anche al suggerimento di Carlo Pinsoglio, Michele Di Gregorio ha trovato la spinta per andare oltre i propri limiti. Da quel momento, il portiere bianconero ha alzato il livello delle sue prestazioni, contribuendo in modo decisivo alla conquista di tre punti fondamentali in questo finale di stagione. Una fase che si sta rivelando una vera e propria maratona, con diverse squadre coinvolte in una serrata corsa verso un posto nella prossima Champions League. Un inizio di stagione nell’ombra. L’inizio di stagione di Di Gregorio è apparso tutt’altro che lineare, alimentando più di qualche dubbio tra i tifosi bianconeri, che non hanno risparmiato critiche.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Di Gregorio, il muro della Juve: il retroscena della rinascita dopo il rigore parato Di Gregorio, il retroscena sul rigore parato a Martin: tutto merito del pizzino di Pinsoglio! Ora il suo futuro alla Juve può cambiareMercato Roma, congelati due rinnovi e anche Gasperini finisce sotto esame: i Friedkin non sono soddisfatti! Alisson Santos Napoli, avanti tutta verso... Rigore parato Di Gregorio: quello che (forse) non avete notato dopo la prodezza del portiere della Juventus contro il Genoadi Marco BaridonRigore parato Di Gregorio: cosa è successo dopo l’intervento del portiere della Juventus contro il Genoa.