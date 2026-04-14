La Corte d’Appello di Torino ha confermato le condanne definitive per i membri di una banda coinvolta nell’omicidio di un giovane di 24 anni avvenuto nel 2022 tra Novara e Varese. L’indagine ha ricostruito un quadro di violenze e torture subite dalla vittima, portando alla condanna all’ergastolo dei responsabili. La sentenza chiude un procedimento avviato dopo l’episodio che ha suscitato grande attenzione nella zona.

La Corte d’Appello di Torino ha confermato le condanne per i responsabili dell’omicidio di Achraf Zai, il giovane di 24 anni la cui morte, avvenuta nel 2022, aveva scosso l’area tra Novara e Varese. La sentenza in secondo grado ribadisce l’ergastolo per il leader del gruppo criminale, mentre altri membri della banda hanno ricevuto pene che vanno dai 16 ai 21 anni. Il tragico episodio ebbe inizio nei boschi di Pombia, nel novarese, dove si era consolidata una rete di spaccio gestita da un gruppo di pusher. Achraf Zai, giunto in Italia da soli mesi, si era ritrovato coinvolto in dinamiche violente dopo un intervento dei carabinieri che lo avevano colto a sottrarre droga e denaro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitto Achraf Zai: ergastoli e torture, la banda è condannata

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