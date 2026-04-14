Il dibattito su Antonio Conte continua a tenere banco, con alcune voci che insistono sulla necessità di valutare il suo operato nel corso del prossimo anno. Le discussioni si concentrano sulle decisioni prese e sui risultati ottenuti finora, senza formulare giudizi definitivi. La questione rimane aperta e dipende da sviluppi futuri che potranno chiarire meglio la posizione dell’allenatore.

Il dibattito attorno ad Antonio Conte resta aperto. Ma per Paolo Del Genio, prima di arrivare a un giudizio definitivo bisogna aspettare ancora, soprattutto pensando a quello che potrà accadere nella prossima stagione. Intervenendo su Canale 8, il giornalista ha invitato a non affrettare le conclusioni sul modo in cui il tecnico sta gestendo uomini e scelte. In questa fase, con una sola partita a settimana e senza il peso della Champions League, l’utilizzo costante degli stessi titolari viene considerato una scelta logica. Il discorso, però, potrebbe cambiare più avanti, quando il calendario tornerà a essere più fitto. Il suo ragionamento è questo: “Non possiamo dire oggi che Conte non ha capito alcune cose, dobbiamo aspettare ancora.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Del Genio su Conte: “Va giudicato il prossimo anno”

“L’allenatore del prossimo anno? Lui…”: la sentenza netta di Del Genioil giornalista napoletano Paolo Del Genio è intervenuto in mattinata a Canale 8, dove ha parlato di vari temi riguardanti il futuro del Napoli.

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