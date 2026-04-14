Debutta Be Comics! Be Games! Torino due giorni di eventi al Lingotto Fiere | programma e ospiti

Il fine settimana del 18 e 19 aprile, presso il Lingotto Fiere, si svolge l’evento “Be Comics! Be Games! Torino”. La manifestazione si concentra su cinque ambiti: fumetto, gaming, esports, cosplay e K-pop. L’apertura è prevista alle 10 del mattino e si protrae fino alle 19, offrendo un calendario ricco di attività e incontri con vari ospiti. L’ingresso è aperto al pubblico durante entrambe le giornate.

Fumetto, gaming, esports, cosplay, K-pop: cinque linguaggi, un solo weekend. Il 18 e 19 aprile (dalle 10 alle 19.30), Be Comics! Be Games! debutta a Torino. È la prima edizione del format ideato da Fandango Club Creators, qui in partnership con GL events Italia. Lingotto Fiere ospiterà case.🔗 Leggi su Torinotoday.it Be Comics! Be Games! debutta al Lingotto di Torino(Adnkronos) – La città di Torino si prepara ad accogliere un nuovo tassello nel panorama delle fiere dedicate all'intrattenimento contemporaneo.