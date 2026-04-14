De Laurentiis si espone | Conte in Nazionale? La risposta è chiara

Da spazionapoli.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del club ha dichiarato che l’allenatore non lascerà la squadra e che, in caso di intenzioni di lasciare, deve comunicarlo immediatamente. Ha aggiunto che, senza questa comunicazione, l’allenatore continuerà a rispettare il contratto firmato con il club. La posizione è stata espressa in risposta a voci di possibili cambiamenti alla guida tecnica, sottolineando la volontà di mantenere l’accordo attuale.

De Laurentiis esclude l’addio di Conte al Napoli e pone una condizione netta: l’allenatore deve comunicare subito se intende lasciare la panchina azzurra, altrimenti resterà fedele al contratto firmato con il club. De Laurentiis e la posizione di Conte. Il presidente del Napoli ha rilasciato dichiarazioni a ‘The Athletic’ sull’ipotesi Nazionale, affrontando direttamente la questione. De Laurentiis non accetta ambiguità: o Conte comunica immediatamente il desiderio di andare via oppure rimane legato all’impegno sottoscritto. “Se si sacrifica dopo due anni di creazione di un Napoli molto forte. ucciderebbe la sua creatura, abbandonandola proprio all’ultimo minuto.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

de laurentiis si espone conte in nazionale la risposta 232 chiara
© Spazionapoli.it - De Laurentiis si espone: Conte in Nazionale? La risposta è chiara

Leggi anche: Se Conte vuole la Nazionale, De Laurentiis non si opporrà

Conte in Nazionale? De Laurentiis si cautela così, l’indiscrezione è clamorosaCon il futuro di Antonio Conte incerto, con le sue stesse parole sulla Nazionale che continuano ad alimentare il dibattito, Alfredo Pedullà ha...

Cerca altre news e video sullo stesso tema.