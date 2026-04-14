De Laurentiis si espone | Conte in Nazionale? La risposta è chiara

Il presidente del club ha dichiarato che l’allenatore non lascerà la squadra e che, in caso di intenzioni di lasciare, deve comunicarlo immediatamente. Ha aggiunto che, senza questa comunicazione, l’allenatore continuerà a rispettare il contratto firmato con il club. La posizione è stata espressa in risposta a voci di possibili cambiamenti alla guida tecnica, sottolineando la volontà di mantenere l’accordo attuale.

De Laurentiis esclude l’addio di Conte al Napoli e pone una condizione netta: l’allenatore deve comunicare subito se intende lasciare la panchina azzurra, altrimenti resterà fedele al contratto firmato con il club. De Laurentiis e la posizione di Conte. Il presidente del Napoli ha rilasciato dichiarazioni a ‘The Athletic’ sull’ipotesi Nazionale, affrontando direttamente la questione. De Laurentiis non accetta ambiguità: o Conte comunica immediatamente il desiderio di andare via oppure rimane legato all’impegno sottoscritto. “Se si sacrifica dopo due anni di creazione di un Napoli molto forte. ucciderebbe la sua creatura, abbandonandola proprio all’ultimo minuto.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Laurentiis si espone: Conte in Nazionale? La risposta è chiara Leggi anche: Se Conte vuole la Nazionale, De Laurentiis non si opporrà Conte in Nazionale? De Laurentiis si cautela così, l’indiscrezione è clamorosaCon il futuro di Antonio Conte incerto, con le sue stesse parole sulla Nazionale che continuano ad alimentare il dibattito, Alfredo Pedullà ha... DE LAURENTIIS SHOW: “CAMBIEREI IL CALCIO” -Tempi da 25 minuti; -Tempo effettivo; -Espulsioni a tempo; -Niente fuorigiochi millimetrici; -Serie A da 16 squadre. Una lista di cambiamenti che il Presidente del Napoli attuerebbe al mondo del calcio, c - facebook.com facebook Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, crede nella lealtà di Antonio Conte e lascia solo un piccolo spiraglio alla possibilità che il suo allenatore diventi il nuovo CT azzurro #cronachedispogliatoio (1/7) x.com