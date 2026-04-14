De Laurentiis | Investo sui giovani e poi li spremono in match internazionali

Il presidente del Napoli ha dichiarato a The Athletic, sezione sportiva del New York Times, di puntare sui giovani calciatori, ma ha anche evidenziato come spesso questi siano sottoposti a un carico eccessivo di partite internazionali. Ha espresso preoccupazioni riguardo all'aumento delle gare di Champions e del Mondiale per club, sottolineando le conseguenze di questa situazione sulla gestione del talento emergente. Le sue parole si inseriscono nel dibattito sul futuro del calcio italiano e internazionale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha esposto a The Athletic, sezione sportiva del New York Times, le sue idee per il futuro del calcio a partire dalla serie A ridotta, mentre aumentano le partite della Champions e del Mondiale per club. “ Perché – ha detto – io ho investito su quel ragazzo e voi lo state spremendo solo per mettervi i soldi in tasca? No! E poi i soldi che ci tornano indietro dalle competizioni non sono abbastanza. Immaginate tutta la crescita della Uefa tutti quei soldi. Perché devono essere gestiti dalla Uefa e non dai club? Il problema è che troppe persone vogliono essere protagoniste. Uefa, Fifa, federazioni locali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - De Laurentiis: “Investo sui giovani e poi li spremono in match internazionali” Leggi anche: So Foot sfotte De Laurentiis: “A 76 anni lui sì che sa come attrarre i giovani…” Quanto guadagno se investo in Btp Valore a marzo? La simulazione sui rendimenti con una spesa di 10mila euroRoma, 1 marzo 2026 – Diecimila euro investiti nel nuovo Btp Valore quanto rendono davvero? È la domanda che molti risparmiatori si pongono davanti...