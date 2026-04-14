D’Aversa Torino il futuro resta in bilico nonostante i buoni risultati? Il tecnico ha 3 motivi per sperare nel rinnovo

Il tecnico del Torino si trova in una situazione incerta, anche se la squadra ha ottenuto risultati positivi nelle ultime partite. La società non ha ancora comunicato ufficialmente la decisione sul suo eventuale rinnovo e le trattative sono ancora in corso. La decisione finale dipenderà da diversi fattori legati alle prossime partite e alle valutazioni interne. La situazione resta aperta, con il futuro del tecnico ancora da definire.

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