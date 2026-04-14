Daniele Zampieron da Intesa Sanpaolo arriva l’incarico di executive director
Intesa Sanpaolo ha annunciato la nomina di un nuovo executive director, proveniente dalla stessa banca. La scelta riguarda una figura che si occuperà del Coordinamento Crediti della Banca dei Territori. La nomina si inserisce nel processo di rafforzamento della struttura manageriale dell'istituto bancario. Daniele Zampieron assume quindi un ruolo di responsabilità all’interno dell’organizzazione, contribuendo alla gestione delle attività di credito.
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